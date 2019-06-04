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Обвиняемые в покушении на мэра Херсона признали вину

Все задержанные пошли на сделку со следствием

Пятеро обвиняемых в жестоком покушении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк заявили, что участвовали в преступлении, в результате которого она скончалась. Об этом стало известно во время заседания в Покровском райсуде Днепропетровской области.

Один из подозреваемых по заказу неких лиц склонил других обвиняемых к тому, чтобы вылить на Гандзюк кислоту, сообщает "Радио Свобода". Если суд признает их виновными, то им грозит от 3 до 6 лет тюрьмы. Следующее заседание состоится 6 июня.

Нападение на советницу мэра Херсона произошло летом 2018-го, в ноябре она скончалась от полиорганной недостаточности и хиимических ожогов тела. 

Полина ИВАНОВА
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