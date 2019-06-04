Выпускников Крыма и Донбасса заманивают на Украину

Их обещают принять в университет практически без документов

Министерство образования Незалежной разрешило юношам и девушкам из неподконтрольных Киеву регионов поступать в украинские вузы по упрощенной процедуре. Им не придется проходить внешнее независимое оценивание (украинский аналог Единого государственного экзамена) и иметь украинское гражданство.



По решению украинских властей со вчерашнего дня по всей территории страны начали работу образовательные центры "Крым – Украина" и "Донбасс – Украина", передает "Обозреватель". Через эти центры выпускники школ, проживающие на Крымском полуострове и в самопровозглашенных республиках на востоке Незалежной, смогут стать студентами украинских университетов и институтов.

Центры "Крым – Украина" открылись на базе 35 вузов в восьми регионах: Одесской, Николаевской, Запорожской, Херсонской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областях и в городе Киеве. Центры "Донбасс – Украина" действуют на базе более 40 вузов, размещенных в подконтрольных Киеву городах Донецкой и Луганской области, а также эвакуированных из зоны боевых действий.

Если кого-то из молодых крымчан или жителей Донбасса прельщает перспектива получить диплом украинского вуза, им нужно действовать по следующей схеме. Сначала они должны принести в выбранный образовательный центр заявление и заполнить образовательную декларацию.

Затем им придется сдать три экзамена: украинский язык, историю Украины и профильный предмет (или пройти творческий конкурс). После этого абитуриент должен получить в школе, закрепленной за образовательным центром, временную справку, которую в течение трех месяцев надо заменить на документ об образовании государственного образца.

Центры будут работать до конца сентября, но чтобы гарантированно претендовать на бюджетные места, поступающим нужно подать документы до определенной даты. Для разных специальностей крайний срок устанавливается в промежутке с 13 по 29 июля.

В Минобразовании, очевидно, боятся, что "страна-агрессор" может отомстить выпускникам за то, что они сделали выбор в пользу украинского, а не российского высшего образования. Поэтому, по словам начальника главного управления высшего образования ведомства Светланы Кретович, в целях безопасности выпускников, приехавших из Крыма или Донбасса, в приказах о зачислении их фамилии будут зашифрованы.