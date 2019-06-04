Украинский лидер плохо ориентируется в международной повестке дня

Владимир Зеленский своими планами по захвату Крыма лишь вызывает улыбку у жителей полуострова и теряет кредит доверия украинцев. В этом уверен заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук.

Как заявил специалист, президент Незалежной демонстрирует миру свой непрофессионализм и слабость. Ведь, поднимая вопрос Крыма в качестве главной на встрече в Брюсселе, он демонстрирует тот факт, что плохо разбирается в том, что Запад волнует.

"Я расцениваю это как очередной ляп, которых Зеленский сделал уже не один",

– сказал Форманчук РИА "Новости".

Эксперт добавил, что если президент Украины и дальше будет продвигать недружественную риторику своего предшественника Петра Порошенко по отношению к России, то ничем хорошим для него это не закончится. И подчеркнул:

"Зеленский дает повод населению Украины оценивать его с точки зрения непрофессионализма и слабости как президента",

По его словам, лидеру украинцев стоит прилежно учиться премудростям президента, чего тот пока не делает.

Согласен с Форманчуком и председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк. Он отметил, что крымчане сами захотели воссоединиться с Россией, поэтому вопрос о принадлежности полуострова неуместен. Как передает "Вечерняя Москва", по мнению Черняка, вести переговоры о возвращении Крыма бессмысленно.

Он сообщил в разговоре с агентством РИА ФАН, что Зеленскому стоит заняться проблемами Украины, чтобы от него был больший толк, чем от его предшественника. Иначе президент Незалежной рискует лишиться должности раньше срока.

Накануне пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава Украины во время визита в Брюссель 4 – 5 июня поднимет тему о захвате Киевом российского полуострова.

Крым воссоединился с РФ в 2014-м. Украина не признает результатов референдума. На Западе же все чаще говорят о том, что Европе пора объявить Крым частью России, ведь многие политики считают, что полуостров всегда исторически был российским.