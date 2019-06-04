Президент Украины отвел спецслужбам ровно две недели

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от временного руководства Службы безопасности Украины (СБУ) реальных действий по наведению порядка в стране. Об этом он объявил на встрече с врио главы спецслужбы Иваном Бакановым.



"У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Хочется, чтобы весь мир видел, что мы начали с чистого листа строить Украину",

– заявил Зеленский, цитирует официальный сайт украинского лидера.

По словам президента, в первую очередь силовики должны пресечь потоки контрабандных товаров, поступающих на Украину. У народа есть большой запрос на справедливость, и нужно показать людям, что СБУ реально работает, отметил политик. О первых результатах спецслужба должна отчитаться через две недели.

Баканов согласился с главой государства, что контрабанда и теневая экономика представляют большую опасность для Незалежной. Они "обескровливают страну" и потому должны быть ликвидированы, сказал силовик.

При предыдущем президенте Петре Порошенко контрабанда, которую "крышевали" представители властных структур, расцвела буйным цветом. К примеру, в 2017 г. против народных депутатов Бориса Розенблата ("Блок Петра Порошенко") и Максима Полякова ("Народный фронт") завели уголовное дело о коррупции. По версии следствия, они получили взятки на сумму почти $300 тыс. за то, что закрывали глаза не нелегальную добычу янтаря.

Тем не менее уголовное дело развалилось. После звонка сверху Полякова признали потерпевшим, а оперативно-разыскные мероприятия в отношении Розенблата сочли незаконными. В результате на скамье подсудимых оказались подставные лица, отмечает "Царьград".

В конце мая Владимир Зеленский назначил заместителем главы СБУ и начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Ивана Баканова – основателя и руководителя студии "Квартал 95", который также был главой предвыборного штаба Зеленского и учредителем партии "Слуга народа", сообщает РИА "Новости". После отправки в отставку руководителя СБУ Василия Грицака Баканов стал временно исполнять его обязанности.