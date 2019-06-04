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Зеленский изводит себя жестким графиком

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины очень много работает

Владимир Зеленский серьезно относится к своим обязанностям главы Незалежной, поэтому старается каждую минуту тратить на благо родины. Как рассказал первый замглавы администрации президента Украины Сергей Трофимов, его начальник мало спит и много трудится.

Зеленский, как оказалось, приходит на работу раньше всех, не пропуская перед началом трудового дня спортзал, из которого успевает публиковать фото в Instagram, за что его украинцы, впрочем, ругают. При этом глава Незалежной покидает здание своей администрации после 22:00, несмотря на то что его сотрудники в это время уходят домой.

"В 08:30 мы все на работе, чтобы в 09:00 могли полноценно работать. У него гораздо более жёсткий график, чем у всех нас. Первые дни мы засиживались до 01:00—02:00",

– то ли с гордостью, то ли жалуясь, сказал Трофимов журналистам издания "Украинская правда".

Интернет-пользователи же с юмором отнеслись к этой информации, пошутив, что Зеленскому стоит рассказать, что происходящее вокруг него не сценарий шоу "Квартала 95".

Владимир Зеленский выиграл выборы президента Украины в апреле 2019-го, спустя месяц он активно взялся за работу, чтобы за первые сто дней показать, на что способен.

Полина ИВАНОВА
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