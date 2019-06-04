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"Мавзолей": команда Зеленского жалуется на место работы

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Новым украинским политикам тесно в старом здании

Первый заместитель главы администрации Владимира Зеленского Сергей Трофимов назвал "не вдохновляющей" атмосферу в здании на Банковой улице в Киеве, где находится АП Украины.

"Если нам что-то нужно обсудить и нужно выбраться из "мавзолея", как я его называю – конечно, мы где-то встречаемся. Можем у кого-то дома сесть чая попить... Эта атмосфера не дает работать продуктивно. Вдохновения мало", - 

сказал Трофимов в интервью изданию "Украинская правда". И добавил, что в здании на Банковой все кажется изолированным от жизни:

"Мы хотим здесь сделать экскурсии, чтобы, например, детей сюда запустить, чтобы они могли прийти, увидеть президента, поздороваться с ним и пойти дальше. То есть сюда надо впустить жизни".

СМИ ранее сообщили, что у украинского президента сложился весьма напряженный график работы. Оказалось, Зеленский приходит на работу раньше всех, но при этом не пропускает занятия в спортзале.

Валентина МАЙОРОВА
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