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Зеленскому резко ответили на слова о Крыме

Фото: www.globallookpress.com
Жители полуострова высказали свою позицию на референдуме

Киев следует отказаться от попыток вернуть республику под свой контроль. Крымчане ясно дали понять, какую страну они считают своей родиной. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Пока на призыв к украинцам вернуться на Родину откликнулся только Саакашвили. Крымчане ответили так, что лучше не скажешь",

– сообщила дипломат. Ее слова приводит НСН.

Захарова напомнила, что вопрос о принадлежности Крыма окончательно закрыт после событий 2014 г., когда по результатам проведенного на полуострове референдума более 90% жителей высказались за вхождение в состав России.

Ранее сегодня стало известно о том, что администрация нового украинского президента готовит стратегию "возвращения Крыма". Владимир Зеленский обсудит ее с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, который начнется сегодня. Это первый зарубежный визит Зеленского в статусе главы Незалежной.

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com

В окружении украинского лидера подчеркнули, что позиция Киева по поводу принадлежности Крыма не изменилась. В ходе своей инаугурационной речи 20 мая Владимир Зеленский заявил, что Украина попытается вернуть себе Крым и Донбасс, ведь она потеряла не только земли, но и людей.

"И сегодня мы просто должны возвращать их сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами. Они не чужие, они наши", – говорил политик.

Ранее в МИД РФ ответили на требование ряда украинских депутатов к Владимиру Зеленскому, чтобы тот говорил исключительно на "державной мове". "За человека, который и в жизни, и на работе, и в ходе предвыборной кампании говорил на русском, проголосовали 13,5 млн граждан Украины", – заявила Мария Захарова, добавив, что закон о запрете русского языка совершенно не нужен Украине.

Андрей ФИЛАТОВ
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