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Рада отказала Зеленскому

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Президентские поправки не прошли в парламенте

Депутаты Верховной рады Украины отказались рассматривать законопроект Владимира Зеленского "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)".

По сообщению агентства Укринформ, во время голосования о включении в повестку дня законопроект набрал 110 голосов при необходимых 226.

Документ, предложенный лидером Незалежной, предусматривает, что импичмент может быть инициирован большинством народных депутатов от конституционного состава Рады.

Во вторник, 4 июня, Верховная рада рассматривает во втором чтении законопроект 1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.

Валентина МАЙОРОВА
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