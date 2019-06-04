Рада отказала Зеленскому

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Депутаты Верховной рады Украины отказались рассматривать законопроект Владимира Зеленского "Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичменте)".
По сообщению агентства Укринформ, во время голосования о включении в повестку дня законопроект набрал 110 голосов при необходимых 226.
Документ, предложенный лидером Незалежной, предусматривает, что импичмент может быть инициирован большинством народных депутатов от конституционного состава Рады.
Во вторник, 4 июня, Верховная рада рассматривает во втором чтении законопроект 1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.
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