Диверсанты устроили засаду под мостом в ЛНР

Десантники Незалежной вовсю хозяйничают близ российских рубежей. Они захватили мост через реку Деркул в Луганской области и устроили слежку в районе поселка Красная Таловка Станично-Луганского района.

Украинские военные разбили там шалаш и даже рыбаков не подпускают. Транспорт по автодорожному переходу проезжает свободно, однако ни одна деталь не ускользает от внимания силовиков: они переписывают номера машин, модели и марки, предупредил народный мститель из Северодонецка по имени Игорь.

Также диверсантов заметили и в приграничном Городище, которое расположено неподалеку от Красной Таловки. Данными сведениями информатор обязан рыбакам.

"Там постоянно ошиваются шестеро десантников ВСУ, но без палаток. Неподалеку у них постоянно дежурит что-то типа командно-штабной машины – 131-й "зилок" [военный автомобиль ЗИЛ-131], живут они иногда в "шишарике" [военный автомобиль ГАЗ-66]. Ближе рыбаки не смогли подойти",

– поведал осведомитель корреспонденту РИА ФАН. Эту же информацию он передал в министерство госбезопасности ЛНР.