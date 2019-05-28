Польша потренируется сбивать российские "Сушки"

"Патриоты" осуществят пуски в 60 километрах от российской границы

После того как польские власти решили закупить F-35, а также попросили США открыть на их территории военную базу, Варшава рискует стать главным форпостом НАТО "на пути" России.

F-35 способны нанести удары по основным военным объектам на территории Калининградской области, включая С-400 и "Искандеры". А теперь поляки намерены обеспечить себе защиту от ответного удара русских. С 3 по 19 июня в Польше пройдут международные учения НАТО Tobruq Legacy 2019.

На них польские зенитчики вместе с коллегами из НАТО будут учиться тренироваться сбивать российские самолеты из американских ЗРК "Пэтриот". Стрельбы пройдут в городе Ожиш, всего в 60 км от российской границы.

Как сообщает GP.24, в учениях ПВО примут участие 4800 военных из Польши, Германии, Нидерландов, Румынии, Словакии, США, Чехии и Великобритании. Планируется задействовать 1200 единиц техники. Кроме систем "Пэтриот", будут использованы и зенитные комплексы малой дальности – советские "Куб" и "Оса", которые хоть и устарели, но все же находятся в рабочем состоянии.



Что касается "Пэтриотов", то Польша заключила контракт на сумму $4,7 млрд на покупку этих систем, однако после сложных переговоров до сих пор не ясно, когда и в какой модификации американцы привезут системы. На учениях, скорее всего, будут использованы ЗРК одной из стран НАТО.