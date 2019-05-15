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Польские F-35 уничтожат "Искандеры" и С-400

Фото: flickr.com
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"Заклятый сосед" России получит истребители пятого поколения

Варшава, которая смертельно боится, что Москва аннексирует ее территории и даже сама готова спонсировать обустройство американской военной базы, в скором времени обзаведется истребителями пятого поколения F-35.

Как пишет The Aviationist, Польша приобретет эти самолеты уже в 2024 году. Об этом говорит тот факт, что Варшава не проводит конкурс среди компаний-производителей, как это делается обычно.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак открыто заявил во время презентации планы модернизации вооружения и техники страны, что приобретение 32 истребителей F-35 является приоритетной задачей.

"F-22 больше производится, а покупка Су-57, хотя Россия и предлагает его на экспорт, выглядит абсолютно нелепой идеей в сегодняшнем геополитическом контексте", – сказал польский министр.

Действительно, если Польша начнет покупать Су-57, то между двумя странами наладится определенное военно-техническое сотрудничество, которого сейчас нет.

Фото: commons.wikimedia.orgВ настоящую ярость придут США, так как покупка российских самолетов страной НАТО будет расценено в Вашингтоне как предательство. Наконец, Москва хорошенько подумает, прежде чем продавать секретные Су-57 в Польшу, где их до винтика разберут американские специалисты, хотя экспортную версию с двигателем первого этапа все же можно рассмотреть. Ведь летают же сейчас польские летчики на МиГ-29 и Су-22, а не только на F-16. Но похоже сейчас польские власти намерены избавиться от всего советского и российского.

Впервые Польша заинтересовалась F-35 в 2008 году, но тогда эти самолеты были слишком дороги для Варшавы. Но сейчас цена за один самолет упала до $80 млн. Для сравнения, Су-57 сейчас оценивается в $100 млн за один экземпляр по причине того, что их произведено слишком мало, и заказ Минобороны РФ очень скромен.

Если Польша получит F-35, вооруженные новейшими ракетами эти самолеты смогут нанести ощутимый удар по Калининграду и Балтфлоту. В первую очередь из направят на уничтожение "Искандеров" и С-400, а также боевых кораблей.

Александр ИЛЬИН
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