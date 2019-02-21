Американский пилот пришел в восторг от МиГ-29

Однако летчик отметил и чрезмерную прожорливость истребителя

Несмотря на то что МиГ-29 совершил свой первый полет в далеком 1977 г., до сих пор этот самолет остается одним из самых массовых истребителей в мире. На данный момент на вооружении разных стран состоят порядка 820 МиГ-29 разных модификаций. Это 6% от всего парка военных самолетов.

В России до сих пор в строю свыше 160 "двадцать девятых", в то время как широко рекламируемых Су-35С – около 70, Су-30 – более 120, Су-27 – около 140, а МиГ-35, которые по идее должны заменить МиГ-29, только готовятся к принятию на вооружение.

Получается, что в случае начала конфликта, основная нагрузка все равно ляжет на "Фланкеры" Су-27 и МиГ-29. Журнал The National Interest пообщался с пилотом ВВС США Гаем Рэйзером, которому в 2001 году посчастливилось полетать на МиГ-29 в Польше, на который он пересел с F-15E. Летчик отметил как сильные, так и слабые стороны самолета.

Во время совместных учений ВВС Польши с силами НАТО Рэйзор полетал на одном из четырех МиГ-29. Истребители сопровождали четырех Су-22, следовавшие к условной цели, которую защищали F-16 альянса.

"Я был на заднем сиденье ведущего МиГ-29. По сравнению с F-15E, советский истребитель показался мне более маневренным, но казалось, что он использует слишком много топлива для этого",

– вспоминает пилот.

Он подчеркнул, что несмотря на "юркость", истребителю не хватает так называемой "ситуационной осведомленности", когда пилот максимально информирован о боевой обстановке. Польские летчики впервые опробовали на своих истребителях советского производства GPS. По словам Рэйзора, они были в шоке от возможностей, которые открывали для них новые технологии. До этого они больше зависели от наземных диспетчеров, но в НАТО летчикам "давали намного больше свободы в воздухе".



Отсутствие современной авионики и ограниченный боевой радиус из-за прожорливого двигателя американские пилоты назвали самыми серьезными недостатками МиГ-29. Стоит отметить, что их учли в новом МиГ-35, осталось только дождаться его поступления на вооружение. Но к сожалению, о необходимом количестве пока можно только мечтать. В 2019 году летчики получат только четыре серийных истребителя, а затем будет заключен контракт еще на 14 машин.