Летчики получат лишь единицы МиГ-35

Рекламируемый истребитель станет штучным товаром

В 2019 г. ВКС РФ получат только четыре серийных МиГ-35. Через год планируется заключить очередной контракт на 14 машин сроком действия на три года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник в авиастроительной отрасли.

Получается, что к 2023 г. в составе ВКС РФ в лучшем случае будет 18 легких истребителей МиГ-35, не считая двух учебно-боевых МиГ-35УБ, которые засветились в недавнем видео Минобороны.

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В ближайшие годы ядро истребительной авиации России по-прежнему составят самолеты Сухого, а также устаревший МиГ-29. Остается предположить, что в ВКС РФ намерены проверить МиГ-35 в деле, например, в Сирии, а затем решить, целесообразны ли массовые закупки этого истребителя.

Не стоит забывать, что до того судьба "тридцать пятого", представляющего собой глубоко модернизированную версию МиГ-29, вообще висела на волоске. А когда в Минобороны заявили, что самолет нужен, ряд экспертов углядел в этом попытку помочь корпорации "МиГ". В отличие от прямого конкурента "Сухого", сделавшего Су-57, она выпускала только модернизированные версии "двадцать девятого". А история с индийскими МиГ-29К, которые в конечном итоге не устроили заказчика, только усугубила ситуацию.

Восемнадцать истребителей МиГ-35 к 2023 г. – это откровенно мало. МиГ-35 не Су-57 и должен быть знаком пилотам. В составе ВКС РФ порядка 120 МиГ-29, не считая корабельных. По идее, следовало бы заказать хотя бы 30-40 машин. Но этого не было сделано, что говорит либо об ограниченном финансировании программы, либо о сомнениях в незаменимости такого самолета в перспективе. Вместе с тем, если сравнивать с Миг-29, "тридцать пятый" – очень хороший вариант, лучше вооруженный и оборудованный современной авионикой.