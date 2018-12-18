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В России признали брак МиГ-29К

Фото: commons.wikimedia.org
Партия для Индии оказалась негодной

Минобороны РФ через еженедельник "Звезда" признало, что к отказу Индии от поставок палубного МиГ-29К/КУБ привело низкое качество изготовления самолетов, а также постоянные проблемы в эксплуатации.

Ранее индийские СМИ со ссылкой на летчиков неоднократно писали, что МиГи практически не летают, так как это в буквальном смысле опасно для жизни: приземление на авианосец каждый раз выглядит как "жесткая посадка". На это в России отвечали, что имеют место рабочие моменты, которые решаются.

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Но, похоже, теперь пришло время сказать, что с самолетом не все в порядке. У индийских летчиков серьезные претензии к качеству планера, системе управления и тренировочной программе-симулятору. Однако больше всего критики обрушилось на двигатели РД-33МК. С февраля 2010 г. из-за заводского брака изъяли 40 двигателей.

Как известно, в 2017 г. индийцы вообще отказались от использования МиГ-29К и устроили тендер на закупку новых палубных истребителей. И МиГ участвовать в тендере не пригласили.

Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Navy По мнению экспертов, это существенный удар по репутации российских производителей и имеет место именно некачественная партия самолетов, так как МиГ-29К, которые проходят службу на "Адмирале Кузнецове", хоть и не дают летчикам расслабиться, но не настолько экстремальны в управлении.

Стоит напомнить, что Индия отказалась и от совместного с Россией проекта строительства истребителя пятого поколения на базе Су-57. Однако здесь имеет место быть, скорее, слишком затянувшееся создание самолета. Тем не менее Нью-Дели продолжает оставаться одним из главных покупателей российского оружия.

Александр ИЛЬИН
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