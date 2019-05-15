На беспилотники так и не нашли управу

США продолжают безнаказанно собирать данные о военной группировке РФ в Калининградской области, как когда-то делали U-2 и SR-71. Вот только хорошо знакомому российским военным беспилотнику RQ-4B-40 Global Hawk, как известно, не нужно вторгаться в воздушное пространство России, чтобы собрать нужную информацию. Данные о передвижении БПЛА предоставил PlaneRadar, отслеживающий перемещение воздушных судов.

13:00 мск.

Разведывательный полёт вдоль границы Псковской🇷🇺 и Ленинградской областей, в воздушном пространстве Эстонии🇪🇪 . pic.twitter.com/Sa4fJZIkK3 — PlaneRadar (@ua4wiy_) 15 мая 2019 г.

Благодаря радару с синтезированной апертурой Raytheon разведчик за сутки получает изображение с площади 138 тыс. кв. км на расстоянии 200 километров. Подсистема SAR/MTI, работающая в Х-диапазоне, сканирует и обнаруживает движущиеся цели в радиусе 100 километров.

Как обычно, RQ-4B-40 взлетел с острова Сицилия, с морской авиабазы "Сигонелла". БПЛА полетал вдоль Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.