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Американский шпион "разнюхал"обстановку в Калининграде

Фото: www.globallookpress.com
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На беспилотники так и не нашли управу

США продолжают безнаказанно собирать данные о военной группировке РФ в Калининградской области, как когда-то делали U-2 и SR-71. Вот только хорошо знакомому российским военным беспилотнику RQ-4B-40 Global Hawk, как известно, не нужно вторгаться в воздушное пространство России, чтобы собрать нужную информацию. Данные о передвижении БПЛА предоставил PlaneRadar, отслеживающий перемещение воздушных судов.


Благодаря радару с синтезированной апертурой Raytheon разведчик за сутки получает изображение с площади 138 тыс. кв. км на расстоянии 200 километров. Подсистема SAR/MTI, работающая в Х-диапазоне, сканирует и обнаруживает движущиеся цели в радиусе 100 километров.

Как обычно, RQ-4B-40 взлетел с острова Сицилия, с морской авиабазы "Сигонелла". БПЛА полетал вдоль Калининградской, Псковской и Ленинградской областей.

Александр ИЛЬИН
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