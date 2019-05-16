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Британцы проводили российский корабль через Ла-Манш

Фото: commons.wikimedia.org/Mil.ru
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В Лондоне всполошились из-за появления противолодочника возле британских берегов

За большим противолодочным кораблем "Североморск" увязался фрегат военно-морских сил ее величества HMS Northumberland. Появление российского боевого корабля в проливе, отделяющем Британские острова от материковой Европы, военные Соединенного Королевства сочли за проявление агрессии.

"Североморск", по данным британских военных, 9 мая возвращался в одноименный порт приписки из Средиземного моря. Чтобы сократить путь, он пошел не в обход Британского архипелага, а через Ла-Манш. В итоге командование ВМС решило выслать навстречу противолодочному кораблю свой фрегат, передает РИА "Новости".

Подобная операция является привычной для британских ВМС, "которые всегда готовы ответить на появление любых иностранных военных кораблей в зоне интересов" Соединенного Королевства, заявила командир HMS Nortumberland Элли Поллард.

Фото: flickr.com/SHAPE NATO

Действительно, российские корабли каждый раз сталкиваются с пристальным вниманием со стороны британских военных моряков при прохождении через пролив. К примеру, в феврале прошлого года на сопровождение десантного корабля "Александр Отраковский", судна связи "Федор Головин" и танкера "Ельня" Великобритания направила сторожевой корабль Mersey и вертолет Wildcat.

В начале мая пресс-служба Северного флота сообщила, что российский противолодочник, выполняющий задачи в Атлантическом океане, завершает проход Бискайского залива, после чего пересечет Ла-Манш и прибудет в конце текущей недели в Североморск. Таким образом, Лондон был заранее уведомлен о намерениях нашего корабля, и его маршрут не стал для британских военных сюрпризом.

"Североморск" возвращается из дальнего похода в сопровождении танкера "Вязьма". За время плавания корабль выполнил задачи в Атлантическом и Индийском океанах, принял участие в совместных учениях с Пакистаном, а также посетил с дипломатическим визитом порты Алжира, Джибути, Танзании.

Андрей ФИЛАТОВ
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