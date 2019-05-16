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Латвия заявила о подготовке российского вторжения

Фото: commons.wikimedia.org/Fedor Leukhin (CC BY-SA 2.0)
У границ прибалтийской страны замечены наши корабли и самолеты

Национальные вооруженные силы (НВС) Латвии подняли тревогу в связи с появлением в непосредственной близости от государственной границы российской военной техники. Латвийские военные предупредили сограждан об опасности через Twitter.

"В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в 15 морских милях от территориальных вод, военно-морские силы 15 мая идентифицировали корвет "Стойкий" класса "Стерегущий" с бортовым номером 545 Вооруженных сил России",

говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге НВС.

"Угроза" для латвийцев исходит не только со стороны моря, но и с воздуха. Сообщается, что патрульные самолеты НАТО над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии идентифицировали два самолета Су-27 Вооруженных сил РФ.

Фото: www.globallookpress.com

Министерство обороны Латвии постоянно заявляет об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов вблизи своего воздушного пространства. По данным ведомства, военные самолеты и корабли РФ в 2016 г. приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015-м – более 270 раз, а в 2014-м – свыше 250 раз, сообщает ТАСС.

Латвийские военные перед публикацией подобных предупреждений, вероятно, забыли взглянуть на географическую карту. Иначе бы они увидели, что Россия и Латвия расположены по соседству, поэтому российские корабли и самолеты на Балтике, следующие своим курсом, неизбежно оказываются неподалеку от латвийских границ. В этом нет ничего необычного.

Кроме того, Москва бы могла напомнить Риге, что в последние годы самолеты-разведчики стран НАТО на регулярной основе облетают западную российскую границу, а военные корабли военно-политического блока постоянно присутствуют в Балтийском и Черном морях, где ведут в том числе и разведывательную деятельность.

Андрей ФИЛАТОВ
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