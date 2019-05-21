Датчане обиделись на переброску военной техники на Землю Франца-Иосифа

Вооруженные силы Дании готовы разместить на северном острове свои истребители. Эта мера позволит восстановить баланс сил в регионе, который якобы стремится нарушить Москва. С подобным предостережением выступил министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен.



"До этого в нашей политике мы исходили из того, что Арктика является районом с низким уровнем напряженности, и будем продолжать это делать и дальше. Но мы наблюдаем, что здесь создаются наступательные возможности, в том числе в Нагурском (аэродром на острове Земля Александры), где Россия может разместить боевые самолеты и самолеты-заправщики",

– заявил чиновник в интервью газете Berlingske.

Имея возможность дозаправляться в воздухе, российская авиация, которую планируется разместить на архипелаге Земля Франца-Иосифа, способна достичь американской военной авиабазы Туле, расположенной на севере Гренландии. Поэтому если российские самолеты начнут нарушать воздушное пространство Дании, Копенгагену придется разместить на острове свои истребители.

"Мы пристально наблюдаем за ситуацией", – подчеркнул Фредериксен

Рабочая группа Министерства обороны Дании при этом отметила, что пока вооруженные силы королевства не готовы к обнаружению российских военных самолетов над Гренландией, поскольку наблюдение за ним не ведется. Вероятно, такая "безалаберность" вызывает у Вашингтона раздражение. Ведь в начале мая глава Северного командования вооруженных сил США генерал Терренс О'Шонесси заявил, что в случае конфликта с Россией удара по странам НАТО следует ожидать с арктического направления.

Клаус Йорт Фредериксен ранее не раз делал словесные выпады в адрес России. К примеру, в апреле 2017 г. он заявил, что нанятые Кремлем хакеры взломали электронную почту его подчиненных. А в феврале этого года министр раскритиковал НАТО за отказ обсуждать развертывание ядерного оружия против России, передавало ТАСС.