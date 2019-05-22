Американцы шпионят за С-400 в Крыму

Но ничего интересного выведать Пентагону пока не удалось

Над приграничными территориями РФ практически ежедневно можно увидеть беспилотные летательные аппараты Военно-воздушных сил США. Они занимаются исследованием радиолокационных возможностей новейших российских систем ПВО "Триумф", считают специалисты.



"Практически каждый день вблизи Калининградской области и в районе Крыма летают разведывательные беспилотники Global Hawk. Американцы мечтают, что мы включим свои комплексы (С-400) в боевой режим. Но никак не дождутся и поэтому снимают параметры РЛС (радиолокационных систем) дежурного режима, чем пока удовлетворяются",

– рассказал в интервью РИА "Новости" военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

По его словам, радиолокационная разведка может дать американцам гораздо больше информации, чем изучение зенитно-ракетного комплекса С-300ПТ, который попал в руки Пентагона. Эта устаревшая система уже не используется в России. Предполагается, что передать ее США могла украинская армия.

Мураховский полагает, что специалисты из США не сумеют извлечь из полученного в их распоряжение образца какую-либо ценную с военной точки зрения информацию: "Ничего толкового из С-300ПТ они не вытянут".

В мае дальний американский беспилотник RQ-4 Global Hawk с бортовым номером 10-2043 и позывным FORTE10, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение пяти часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма вплоть до Туапсе. В целом, самолеты-разведчики стран НАТО регулярно осуществляют наблюдательные полеты вдоль государственной границы РФ.

RQ-4 Global Hawk – разработанный в Соединенных Штатах стратегический разведывательный беспилотник. Данный летательный аппарат способен порядка 30 часов летать на высоте до 18 км и осуществлять разведку местности.