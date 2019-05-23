Лондон проговорился о секретном оружии НАТО

Против него бессильны самолеты, ракеты и кибервзломщики

Победить неприятеля в смертельной схватке страны Североатлантического альянса смогут только в том случае, если объединятся вокруг общих ценностей. Об этом заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант.



"Оппоненты пытаются поколебать веру людей в наши ценности, такие как демократические выборы. Мы должны защитить наши общие ценности",

– приводит заявление дипломата РИА ФАН. Эти самые ценности Хант назвал "секретным оружием" альянса.

Его выступление на конференции по кибербезопасности в Лондоне содержало многочисленные выпады в сторону России. "Мы считаем, что российские спецслужбы таргетируют критически важную национальную инфраструктуру многих стран, чтобы найти в ней уязвимые места. Эта глобальная кампания также имеет своей целью подорвать системы центрального правительства", – заявил глава британского МИД (цитируется по РИА "Новости").

По его словам, Великобритания делится техническим опытом с другими странами, чтобы помочь им противостоять "российской угрозе". "Наши враги рассматривают демократические выборы как ключевую слабость открытого общества. Мы должны предельно ясно дать понять, что любые кибероперации, направленные на манипуляцию электоральными системами других стран и коррекцию результатов, являются нарушением международного законодательства – и заслуживают пропорционального ответа", – подчеркнул чиновник.

О единстве НАТО в борьбе против России и других "врагов" на том же мероприятии заявил и генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"Я думаю, что РФ недооценила единство нашего альянса. Если посмотреть, что РФ делала в последние годы в Крыму, в Донбассе, то они не ожидали, что НАТО будет реагировать так твердо и едино, как она сделала, усилив готовность своих сил, разместив силы на востоке альянса, экономическими санкциями. И теперь в киберпространстве мы также хотим разоблачить то, что они делают", – отметил он.

В Кремле на раз заявляли о том, что Россия не имела и никогда не будет иметь отношения к преступлениям в киберпространстве. Любые обвинения со стороны стран Запада на этот счет являются лишь досужими вымыслами.