Граждане страны не простят министру трагедию под Киевом

На сайте президента Украины зарегистрирована петиция с требованием отправить в отставку главу МВД Арсена Авакова. В самом тексте не конкретизируется причина такого прошения, однако можно предположить, что связано это с громким делом смерти пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком от возможной пьяной стрельбы двух полицейских.

"О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнение с должности министра внутренних дел А.Б. Авакова", – говорится в петиции, которая за два дня уже набрала почти 11 тыс. подписей из необходимых для рассмотрения главой государства 25 тысяч.

Накануне ночью у здания МВД собралась толпа агрессивно настроенных радикалов, протестовавших против министра в связи с убийством сотрудниками полиции ребенка. Видеозапись с места беспорядков "Украинская правда" разместила в Facebook.

На кадрах активисты жгут файеры и выкрикивают антиаваковские лозунги: "Авакова – в отставку!", "Авакова, собаку, повесим на гиляку!", "Рядовые убивают – Аваков покрывает".





Также протестующие стояли с плакатами "Полиция убивает детей", к зданию принесли свечи и игрушки, создав импровизированный мемориал.

В итоге руководство полиции собрало брифинг, на котором начальник полицейского главка по Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.

Трагедия произошла 31 мая в Переяславе-Хмельницком. Пятилетний мальчик получил тяжелейшее ранение головы и открытую черепно-мозговую травму в результате выстрела, находясь в собственном дворе. Местные СМИ писали, что нетрезвые полицейские решили пострелять по металлическим банкам, в итоге одна из пуль попала в ребенка.

Пострадавший был доставлен в нейрохирургический центр столицы, сообщает телеканал "112". Его состояние оценивалось как крайне тяжелое – он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. К сожалению, врачи не смогли спасти ему жизнь – мальчик скончался в понедельник, 3 июня.

Полиция сначала в порядке статьи 208 УПК задержала подозреваемых. Однако позже Киевская областная прокуратура изменила подозрения двум полицейским с переквалификацией содеянного ими преступления на ч. 2 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство").

Ранее сегодня Голосеевский районный суд Киева избрал полицейским в качестве меру пресечения содержание под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога.

Что касается вероятного увольнения Авакова, согласно закону "О кабинете министров Украины", увольнение министров не относится к полномочиям президента страны. Представление об отставке главы МВД подает в Верховную раду премьер, после чего парламент голосует за или против отставки.

