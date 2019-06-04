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Москва оспорила решение Гааги по искам украинских компаний в Крыму

Фото: www.globallookpress.com
Россия указала суду на незаконное приобретение крымских активов Киевом

Российская Федерация обжаловала в Верховном суде Швейцарской Конфедерации решения по искам "Укрнафты", "Стабила" и других украинских компаний из-за Крыма. Об этом сообщает Минюст РФ во вторник, 4 июня. Соответствующее ходатайство Москва направила еще 27 мая, а 31-го суд подтвердил получение документа.

"В заявлениях об отмене Россия привела развернутые аргументы, которые подтверждают неправомерность вынесенных арбитражными трибуналами решений", – говорится в сообщении ведомства.

Минюст считает, что Крым является суверенной территорией России, а суд нижестоящей инстанции обязал Москву нести ответственность в соответствии с нормами двустороннего соглашения между РФ и Украиной. Кроме этого, активы истцов, которые украинские компании потеряли в результате присоединения полуострова, в реальности были приобретены незаконным способом, в том числе через корпоративные захваты и незаконную приватизацию.

"Арбитражное решение, защищающее такого инвестора, не может быть признано и приведено в исполнение в странах с развитой системой права", – отметили в российском министерстве.

О своей победе над Россией в арбитражном суде "Укрнафта" отрапортовала 16 апреля. Тогда ее пресс-служба заявила, что постоянный третейский суд в Гааге принял решение взыскать с РФ $44,4 млн компенсации за утрату имущества компании в Крыму после его вхождения в состав с Российской Федерации. Помимо этого Москва должна выплатить Киеву $5,5 млн процентов, начисленных с 22 апреля 2014 г., и $3,5 млн судебных расходов украинской стороне.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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