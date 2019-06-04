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Зеленский направился в Брюссель за давлением на "агрессора"

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
продолжениеСделка России с ПАСЕ приведет к расколу на Украине
Шестой лидер Незалежной совершает свой первый государственный зарубежный визит

Президент Украины Владимир Зеленский, прибыв в Брюссель, оставил послание в соцсети, где сообщил, что намерен говорить с лидерами Евросоюза о "давлении на Россию". По его словам, Москву необходимо заставить заключить мир.

"Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса – как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?", – написал пан Зеленский в своем Facebook.

Он верит, что совместно с европейскими партнерами будет найдено решение внутриукраинского конфликта в Донбассе.

"Пусть не сегодня, но обязательно найдем. Обязаны найти – ради детей", – подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский и Жан-Клод Юнкер. Фото:  EPA/OLIVIER HOSLET/ТАСС

Президент Незалежной прибыл в Брюссель 4 июня. Позже сегодня в ходе встречи с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пан Зеленский пошутил, что он лучше своего предшественника Петра Порошенко.

Журналисты спросили 64-летнего люксембуржца, не скучает ли тот по своему другу Порошенко. На что глава ЕК ответил, не разнимая рукопожатия с украинским гостем: "У меня есть новый", и засмеялся, сообщает "112". Тогда Зеленский по-английски сказал: "Я лучше. Новый лучше старого".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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