Шестой лидер Незалежной совершает свой первый государственный зарубежный визит

Президент Украины Владимир Зеленский, прибыв в Брюссель, оставил послание в соцсети, где сообщил, что намерен говорить с лидерами Евросоюза о "давлении на Россию". По его словам, Москву необходимо заставить заключить мир.

"Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса – как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?", – написал пан Зеленский в своем Facebook.

Он верит, что совместно с европейскими партнерами будет найдено решение внутриукраинского конфликта в Донбассе.

"Пусть не сегодня, но обязательно найдем. Обязаны найти – ради детей", – подчеркнул глава государства.





Президент Незалежной прибыл в Брюссель 4 июня. Позже сегодня в ходе встречи с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пан Зеленский пошутил, что он лучше своего предшественника Петра Порошенко.

Президент @ZelenskyyUa зустрівся з @JunckerEU, щоб підтвердити незмінність європейського та євроатлантичного курсу України і подякувати за особливу роль ЄС у стримуванні російської агресії. pic.twitter.com/Sr4d0Eclet — APU (@APUkraine) 4 июня 2019 г.

Журналисты спросили 64-летнего люксембуржца, не скучает ли тот по своему другу Порошенко. На что глава ЕК ответил, не разнимая рукопожатия с украинским гостем: "У меня есть новый", и засмеялся, сообщает "112". Тогда Зеленский по-английски сказал: "Я лучше. Новый лучше старого".

