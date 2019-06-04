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Президент Украины Владимир Зеленский, прибыв в Брюссель, оставил послание в соцсети, где сообщил, что намерен говорить с лидерами Евросоюза о "давлении на Россию". По его словам, Москву необходимо заставить заключить мир.
"Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса – как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?", – написал пан Зеленский в своем Facebook.
Он верит, что совместно с европейскими партнерами будет найдено решение внутриукраинского конфликта в Донбассе.
"Пусть не сегодня, но обязательно найдем. Обязаны найти – ради детей", – подчеркнул глава государства.
Президент Незалежной прибыл в Брюссель 4 июня. Позже сегодня в ходе встречи с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером пан Зеленский пошутил, что он лучше своего предшественника Петра Порошенко.
Президент @ZelenskyyUa зустрівся з @JunckerEU, щоб підтвердити незмінність європейського та євроатлантичного курсу України і подякувати за особливу роль ЄС у стримуванні російської агресії. pic.twitter.com/Sr4d0Eclet— APU (@APUkraine) 4 июня 2019 г.
Журналисты спросили 64-летнего люксембуржца,
не скучает ли тот по своему другу Порошенко. На что глава ЕК ответил, не разнимая рукопожатия с украинским гостем: "У меня есть новый", и засмеялся, сообщает "112". Тогда Зеленский по-английски сказал: "Я лучше. Новый лучше старого".
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