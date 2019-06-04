Сделка России с ПАСЕ приведет к расколу на Украине

Незалежной угрожает опасность

Полноценное восстановление прав РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не за горами, полагает журналист Виталий Портников. Таким образом, санкции вскоре изживут себя, ведь Москва не исправила ни один из пунктов предъявленных ей обвинений. Крым по-прежнему российский, война на востоке Украины продолжается.

На ее диалоге с Россией будет настаивать ЕС, утверждая, что эффект от переговоров будет сильнее, чем от ограничительных мер и давления на Кремль. На этом фоне буде подготовлена почва "для новой эскалации ситуации" в Незалежной.

"Украине придется в этой ситуации сопротивляться агрессии фактически в одиночку – что, учитывая усталость большой части украинского общества от "гибридной войны" может привести к долговременному территориальному расколу страны, исчезновению перспектив ее европейской интеграции и геополитическому поражению",

– убежден Портников. Свою мысль он изложил на странице "Еспресо".

К данной теории его подтолкнула информация о предложениях регламентного комитета, который поддержал инициативу Комитета министров СЕ. Работу в нем, а также в ПАСЕ, говорится в решении, гарантирует членство в Совете.

"Это начало новых, опасных для нашей страны процессов",

– заключил журналист.

Ранее в соседнем государстве выразили недовольство по поводу того, что ПАСЕ предложила разрешить российским депутатам участвовать в июньской сессии.