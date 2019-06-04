НАТО озаботилось российскими паспортами в Донбассе

Североатлантическая военщина усмотрела угрозу в гражданстве РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, которую в упрощенной форме разрешил своим указом 24 апреля президент России Владимир Путин, несет некую нестабильность в Донбассе. Об этом норвежец говорил с прибывшим в Брюссель сегодня лидером Украины Владимиром Зеленским.

По словам генсека, решение Москвы является шагом в неверном направлении.

"Мы обсудили ситуацию на востоке Украины, включая попытки России выдать российские паспорта гражданам Украины. Это очередной пример попыток России дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, и это шаг в неправильном направлении", – цитирует ТАСС Столтенберга.

Также натовец анонсировал дополнительные совместные учения альянса и ВМСУ в Черном море. Он отметил, что блок оказывает Киеву политическую и практическую поддержку.

"Более 40 млн евро будут выделены на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию. Союзники НАТО также помогают в обучении Вооруженных сил Украины, и каждый день наши советники поддерживают реформы в сфере безопасности и обороны",

– уточнил генсек, пообещав пану Зеленскому развивать и дальше сотрудничество с Незалежной.

Украинский руководитель, в свою очередь выразил надежду, что альянс возобновит работы комиссии НАТО-Украина, приостановленные после демарша Будапешта, которому не понравилась языковая политика киевского режима в отношении венгерской общины в Закарпатье.

