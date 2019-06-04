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Новый президент Незалежной Владимир Зеленский объявил о готовности к серьезному разговору с Россией. Правда, эксперты уверены, что он будет придерживаться стратегии, которая привела его к власти.
То есть несмотря на внезапное намерение украинский лидер продолжит антироссийскую политику. Об этом, к слову, он обмолвился на пресс-конференции после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, подчеркнув, что"продолжающаяся российская агрессия" является "серьезным вызовом для евроатлантической безопасности".
"Мы готовы вести переговоры с Россией и готовы выполнять Минские соглашения",
– передает заявление Зеленского RT. По его словам, Киеву необходимо "подтянуть" оборонку в трех направлениях: политическом, военном и экономическом.
Что же касается второго пункта – встречи в минском формате, то впервые она будет проходит под пристальным взглядом главы Генштаба ВС Украины Руслана Хомчака. Завтра, 5 июня, в ходе переговоров контактной группы по урегулированию на востоке Украины прозвучит ряд предложений.
"Мы хотим все закончить: прекращение огня, обмен пленными и много пунктов", – пообещал глава Незалежной (цитата по ТАСС).
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