Идею подкинули в Москве

В России рассказали о передаче Крыма Украине. По мнению члена Совета Федерации Сергея Цекова, последняя может вернуть себе потерянный полуостров, если, как и он, станет частью РФ.

"Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины. Я считаю это реальным путем: Украине надо воссоединиться с Россией, как она воссоединилась триста с лишним лет назад. Других вариантов никаких нет",

– отрезал политик в интервью НСН, подчеркнув, что 5 лет назад Крым "навечно" вошел в состав РФ.

Украине же следует не показывать ей спину, а, наоборот, идти на сближение и подумать, как восстановить уничтоженные за эти годы экономические связи. Вместо этого, резюмировал Цеков, Киев предлагает "какую-то ерунду".

Под данной фразой он, вероятнее всего, подразумевает "стратегию возвращения Крыма", с которой Зеленский отправился в Брюссель, где состоялся его дебют в рамках международной дипломатии. Там, кстати, новоиспеченного президента Незалежной заверили, что НАТО не считает полуостров российским. По заверениям генсека альянса Йенса Столтенберга, организация печется об украинском суверенитете.

"Союзники не признают и не будут признавать незаконную аннексию Крыма Россией",

- цитирует Столтенберга РИА "Новости".

Крым принадлежит РФ с марта 2014 года. Так решили сами жители полуострова, сделав свой выбор на референдуме. По словам главы государства Владимира Путина, данный вопрос закрыт окончательно.