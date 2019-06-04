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На Украине накажут жителей Донбасса за российские паспорта

Фото: Александр Река/ТАСС
В Незалежной придумали месть за гражданство "оккупантов"

Новоиспеченные россияне, населяющие самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики, не просто станут персонами нон-грата в Незалежной. Их лишат имущества. 

Генератором идеи о конфискации за российский паспорт выступил депутат Рады Олег Мусий. Он-то и внес предложение на рассмотрение. Соответствующий проект закона опубликован на сайте украинского парламента. 

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал нашумевший указ, согласно которому жители Донбасса могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. По такому же принципу, сразу же предположили украинцы, паспорта РФ будут выдавать и им в течение ближайших пяти лет. 


Ксения АНДРЕЕВА
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