В Незалежной придумали месть за гражданство "оккупантов"

Новоиспеченные россияне, населяющие самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики, не просто станут персонами нон-грата в Незалежной. Их лишат имущества.

Генератором идеи о конфискации за российский паспорт выступил депутат Рады Олег Мусий. Он-то и внес предложение на рассмотрение. Соответствующий проект закона опубликован на сайте украинского парламента.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал нашумевший указ, согласно которому жители Донбасса могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. По такому же принципу, сразу же предположили украинцы, паспорта РФ будут выдавать и им в течение ближайших пяти лет.



