Гражданам Незалежной предложили вернуться с майданов

Снос в Харькове националистами бюста советского маршала Георгия Жукова и вчерашний комментарий по этому факту новоиспеченного пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель заставил обратиться к горожанам местного градоначальника Геннадия Кернеса, обещавшего памятник восстановить в ближайшее время. По его словам, подавляющее большинство харьковчан выступают именно за такое решение властей города.



Мэр считает, что устроившие вакханалию – "мы видели не больше 200 человек" – с бюстом Жукова, на самом деле это приезжие, радикально настроенные граждане, которые ничего не знают о роли маршала в освобождении Харькова от немецко-фашистских захватчиков.

"Правда на стороне большинства харьковчан, которые предпочитают высказывать свою позицию цивилизовано – без вандализма, столкновений, газовых баллончиков и других атрибутов революционной целесообразности. Пора уже возвращаться с Майданов к здравому смыслу и правовому полю и не ссорить людей между собой",

– говорится в заявлении Кернеса, опубликованном на официальном сайте властей города.





Мэр сообщил, что на ближайшей сессии горсовета будет вынесен вопрос о переименовании проспекта имени генерала Григоренко на проспект имени маршала Жукова. Как он и назывался с 1990 г. и попавшего под раздачу на волне декоммунизации, несмотря на множество обращений харьковчан сохранить память советского военачальника.

Украинские националисты, митинговавшие 2 июня в Харькове возле Дворца спорта против съезда политической партии "Доверяй делам", возбудились от безнаказанности и неудовлетворенности, после чего толпа радикалов отправилась к расположенному неподалеку постаменту с бюстом советского полководца, Героя Советского Союза Георгия Жукова. Здесь вандалы, не столкнувшись с серьезным полицейским сопротивлением, разрушили памятник.

Позже следователи возбудили два уголовных дела по факту сноса бюста маршала, причем напрямую самого памятника не касающиеся. В пресс-служба Нацполиции Украины сообщили, что группа неизвестных распылила возле постамента слезоточивый газ, из-за чего трое силовиков получили химические ожоги глаз и были доставлены в больницу. Уголовные производства открыты по статьям о "Хулиганстве" и "Угрозе или насилии в отношении сотрудника правоохранительного органа".