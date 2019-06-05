Украинцам ответили на предложение отобрать имущество у жителей самопровозглашенных республик

Если у жителей Донбасса, получивших российские паспорта, станут отнимать собственность, конфликт на востоке Украине только обострится. С таким заявлением выступила уполномоченная по правам человека самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.



Тем самым чиновница прокомментировала внесение в Верховную раду Украины законопроекта, предусматривающего конфискацию имущества у жителей Донбасса, ставших гражданами Российской Федерации, передает РИА "Новости".

"Именно позиция украинских властей по дискриминации людей на основе политических взглядов, происхождения, национальности, языка, вероисповедания и стала причиной гражданской войны на территории Украины. А теперь к этому перечню также смело можно добавить и незаконное лишение частной собственности. <...> Подобные заявления никогда не будут способствовать конструктивному диалогу и мирному урегулированию конфликта на территории Донбасса",

‑ сказала омбудсмен.

Она отметила, что подобные одиозные предложения являются частью предвыборной кампании неких политических сил, которые стремятся получить голоса избирателей благодаря антидонбасской и антироссийской риторике.

"Не исключаю, что такого рода законопроекты являются всего лишь политическим заигрыванием с возможным электоратом накануне парламентских выборов, которые должны состояться (на Украине) 21 июля 2019 г.", ‑ указала Морозова.

Законопроект о конфискации имущества жителей Донбасса накануне внес в Верховную раду независимый депутат Олег Мусий, сообщается на сайте парламента.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных республик на востоке Украины. По его словам, вопрос носит чисто гуманитарный характер на фоне тяжелой ситуации с гражданскими правами в Донбассе, и у Москвы нет желания насолить Киеву. Тем не менее украинские власти резко осудили этот шаг и признали выдаваемые жителям Донецкой и Луганской народных республик паспорта незаконными.

Ранее сообщалось, что от жителей ДНР и ЛНР поступили уже тысячи заявлений на получение паспортов. В МВД России их пообещали рассмотреть в кратчайшие сроки.