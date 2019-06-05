Зеленский отменил решение по Донбассу

О намерениях лидера Незалежной стало известно в последний момент

Президент сменил представителя страны на переговорах Трехсторонней контактной группы, которые сегодня пройдут в Минске. Об этом сообщила его пресс-служба.



"После дополнительных консультаций президент Украины принял решение, что участие начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске неактуально. Генеральный штаб ВСУ на встрече ТКГ 5 июня 2019 в подгруппе по безопасности будет представлен заместителем командующего ООС генерал-майором Богданом Бондарем",

‑ говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации украинского лидера в Facebook.

В нем также отмечается, что Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации на переговорах в Минске.





Решение Зеленского было продиктовано ночным боестолкновением в Донбассе, в результате которого три украинских военнослужащих погибли и еще трое получили ранения. В связи с произошедшим инцидентом президент Украины обратился к властям РФ и непризнанных республик Донбасса с требованием прекратить обстрелы.

"Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Я соболезную семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления", ‑ написал глава государства на своей страничке в Facebook.



Представители самопровозглашенных республик не подтвердили, что они совершили обстрел украинских позиций. Напротив, они заявили, что накануне представители Вооруженных сил Украины обстреляли из миномета мечеть в Донецке, которая по случаю праздника Ураза-Байрам была заполнена людьми.

Сегодня в Минске после полуторамесячного перерыва пройдет встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Она станет первой после вступления в должность нового президента Владимира Зеленского. Новым представителем Киева в контактной группе глава государства назначил второго президента Украины Леонида Кучму.