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Зеленский отменил решение по Донбассу

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
О намерениях лидера Незалежной стало известно в последний момент

Президент сменил представителя страны на переговорах Трехсторонней контактной группы, которые сегодня пройдут в Минске. Об этом сообщила его пресс-служба.

"После дополнительных консультаций президент Украины принял решение, что участие начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске неактуально. Генеральный штаб ВСУ на встрече ТКГ 5 июня 2019 в подгруппе по безопасности будет представлен заместителем командующего ООС генерал-майором Богданом Бондарем",

говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации украинского лидера в Facebook.

В нем также отмечается, что Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации на переговорах в Минске.

 Фото: www.globallookpress.com 

Решение Зеленского было продиктовано ночным боестолкновением в Донбассе, в результате которого три украинских военнослужащих погибли и еще трое получили ранения. В связи с произошедшим инцидентом президент Украины обратился к властям РФ и непризнанных республик Донбасса с требованием прекратить обстрелы.

"Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее  оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Я соболезную семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления", ‑ написал глава государства на своей страничке в Facebook.

Представители самопровозглашенных республик не подтвердили, что они совершили обстрел украинских позиций. Напротив, они заявили, что накануне представители Вооруженных сил Украины обстреляли из миномета мечеть в Донецке, которая по случаю праздника Ураза-Байрам была заполнена людьми.

Сегодня в Минске после полуторамесячного перерыва пройдет встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Она станет первой после вступления в должность нового президента Владимира Зеленского. Новым представителем Киева в контактной группе глава государства назначил второго президента Украины Леонида Кучму.

Андрей ФИЛАТОВ
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