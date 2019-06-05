Зеленский отменил решение по Донбассу

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Президент сменил представителя
страны на переговорах Трехсторонней контактной группы, которые сегодня пройдут
в Минске. Об этом сообщила его пресс-служба.
"После дополнительных консультаций президент Украины принял решение, что участие начальника Генерального штаба, главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске неактуально. Генеральный штаб ВСУ на встрече ТКГ 5 июня 2019 в подгруппе по безопасности будет представлен заместителем командующего ООС генерал-майором Богданом Бондарем",
‑ говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации украинского лидера в Facebook.
В нем также отмечается, что Хомчак продолжит участвовать в консультациях по подготовке позиции украинской делегации на переговорах в Минске.
Решение Зеленского было продиктовано ночным боестолкновением в Донбассе, в результате которого три украинских военнослужащих погибли и еще трое получили ранения. В связи с произошедшим инцидентом президент Украины обратился к властям РФ и непризнанных республик Донбасса с требованием прекратить обстрелы.
"Хочу обратиться к руководству РФ и командованию
ее оккупационных сил на Донбассе.
Обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске.
Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии. Я
соболезную семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления", ‑ написал глава
государства на своей страничке в Facebook.
Представители самопровозглашенных республик не подтвердили, что они совершили обстрел украинских позиций. Напротив, они заявили, что накануне представители Вооруженных сил Украины обстреляли из миномета мечеть в Донецке, которая по случаю праздника Ураза-Байрам была заполнена людьми.
Сегодня в Минске после полуторамесячного перерыва пройдет встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Она станет первой после вступления в должность нового президента Владимира Зеленского. Новым представителем Киева в контактной группе глава государства назначил второго президента Украины Леонида Кучму.
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