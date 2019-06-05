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В ДНР предотвратили теракт во время молитвы мусульман

Фото: www.globallookpress.com
ПВО самопровозглашенной республики сбили опасный беспилотник

Представители Национальной милиции ДНР сообщили о том, что украинские силовики пытались совершить второй за сутки теракт в Донецке. Жертвами неслучившейся трагедии должны были стать мусульмане.

 Во время праздничной молитвы 5 июня в микрорайон Текстильщик запустили летательный аппарат со взрывным устройством, но его вовремя сбили, передает агентство РИА Новости. В результате чего никто не пострадал. 

Как напоминает телеканал RT, накануне украинские силовики обстреляли около 70 человек, которые собрались в мечети Донецка в день, когда мусульмане празднуют Ураза-байрам. К счастью, люди спаслись от атаки целыми и невредимыми.

При этом в ночь на 5 июня на Донбассе произошло боестолкновение, в результате которого погибли три украинских военных, еще три получили ранения. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обострение конфликта не способствует возобновлению переговоров. Представители ДНР опровергли обвинение в том, что обстреляли позиции Незалежной.

Пока же в Минске проходит встреча контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. 

Полина ИВАНОВА
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