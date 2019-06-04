ВСУ обстреляли мечеть в Донбассе

Пострадавших нет

В Донецке около 70 человек, собравшихся в мечети, попали под обстрел: украинские силовики утром 4 июня обстреляли здание во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам.

Председатель городской мусульманской общины Рашид Брагин рассказал РИА "Новости", что во время ЧП никто не пострадал.

"Было четыре прилета, нашли мину 82 калибра. Попали в купол мечети, стены посечены. Это целенаправленно по мечети били. Во дворе были дети, украшали шарами, у всех праздничное настроение и вот нам подарок сделали", –

добавил Брагин. По его словам, ожидалось, что на празднование приедут около 500 человек.







