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ВСУ обстреляли мечеть в Донбассе

Пострадавших нет

В Донецке около 70 человек, собравшихся в мечети, попали под обстрел: украинские силовики утром 4 июня обстреляли здание во время празднования мусульманского праздника Ураза-байрам. 

Председатель городской мусульманской общины Рашид Брагин рассказал РИА "Новости", что во время ЧП никто не пострадал.

"Было четыре прилета, нашли мину 82 калибра. Попали в купол мечети, стены посечены. Это целенаправленно по мечети били. Во дворе были дети, украшали шарами, у всех праздничное настроение и вот нам подарок сделали", –

добавил Брагин. По его словам, ожидалось, что на празднование приедут около 500 человек.



Валентина МАЙОРОВА
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