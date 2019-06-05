"Господин назначил меня любимой женой": в Сети издеваются над Зеленским и Юнкером

Брюссельский визит обернулся неожиданностью

Новый президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провели весьма эмоциональную пресс-конференцию в Брюсселе. в Сети бурно обсуждают, как довольный Юнкер с улыбкой жал руку Зеленскому и лез обниматься.

"Шутили обо всем. О таком мужском, что нельзя говорить. Очень классная у нас была встреча. Я не знаю, можно так говорить или это недипломатично, но такой добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик", -

приводит слова Зеленского "Обозреватель".

В свою очередь, Юнкер в ответ на вопрос, не скучает ли он по Порошенко, заявил, что у него теперь новый друг. А Зеленский подхватил:

"Я новый. Новый лучше, чем старый".

Интернет-пользователи припомнили, что Юнкер так же страстно обнимался с предшественником Зеленского Петром Порошенко, а до него – с Арсением Яценюком. Побывали в объятиях Юнкера и Дональда Трамп, Тереза Мэй и другие политики.

Некоторые высказались и более жестко:

"У Порошенко в трусы был заправлен пиджак, а у этого голова", "Клоун вышел на международный уровень. А кому "позорище"? Какая страна – такой и презик", "Диалог алкаша с клоуном))))", "паноптикум... это вообще невозможно воспринимать... бред, воплощенный в реальность", "Шапито на гастролях", "Что-то Володимир переигрывает...Что может быть хуже плохой игры?!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Лучший комментарий написал в своем телеграм-канале политический обозреватель ВГТРК Андрей Медведев:

"Господин назначил меня любимой женой!"