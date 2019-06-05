Украинцев попросили больше не таскаться по юристам

Киев должен отказаться от бесконечных судебных претензий к Москве по поводу поставок и оплаты голубого топлива. В этом случае Россия готова продлить контракт на транзит газа по украинской территории. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.



"Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута. Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы",

– сказал глава правительства на пресс-конференции по итогам встречи со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини, цитирует ТАСС.

Самым важным условием, по словам Медведева, является создание "благоприятного фона", то есть отказа украинской стороны "от всякого рода бесконечных судебных споров, которые никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик". Кроме того, должен быть решен вопрос о том, кто будет управлять газотранспортной системой Незалежной – сейчас ее готовят к выводу из-под контроля компании "Нафтогаз".

Руководитель кабинета министров выразил надежду на то, что администрация Владимира Зеленского будет руководствоваться "прагматичными соображениями", которые "возобладают над всякого рода политическими спекуляциями". В этом случае "транзит сохранится".

Срок действия на поставку газа в Европу через Украину истекает в конце 2019 года. К тому времени Россия планирует ввести в эксплуатацию газопровод "Северный поток – 2" и поставлять топливо по нему. Тем не менее наша страна заинтересована в дополнительных транзитных мощностях, а потому готова продлить договор с Украиной. Последние месяцы стороны пытаются договориться об условиях нового контракта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости противостоять строительству газопровода "Северный поток – 2". По его словам, вопрос энергетической безопасности является одним из важнейших направлений взаимодействия в Европе.