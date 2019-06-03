Стройка двух веток газопровода идет ударными темпами

"Северный поток-2" построен по дну Балтийского моря уже на 57% от его общей протяженности. Таковы данные на начало июня текущего года.

К сегодняшнему дню уложен 1391 км газопровода, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на информацию "Газпрома".

Ранее в мае стало известно, что "СП-2" построен на 52,6% – на Балтике было уложено 1290 км труб.

Две нитки проекта тянут от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год будет поставлять российское голубое топливо европейским потребителям.

Ранее, 1 июня, эксперты из Венгрии, Молдавии, Румынии, Грузии и Украины представили доклад, в котором в очередной раз "Северный поток-2" подвергся обструкции. Авторы документа снова пугали европейцев энергозависимостью от России. В качестве чего-то нового было заявлено, что проект "может способствовать распространению в Европе российской коррупции".

