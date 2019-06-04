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Американский удар: Европе угрожают из-за "Северного потока-2"

Фото: www.globallookpress.com
За океаном озаботились вопросами европейской независимости

Европе необходимо покончить с энергетической зависимостью от России. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

В интервью телекомпании RTL Помпео подчеркнул, что в случае конфликта Россия будет оказывать давление на Европу, чтобы та принимала решения в ее интересах. Такой комментарий госсекретарь дал в ответ на вопрос о том, какие риски несет европейским странам строительство газопровода "Северный поток – 2".

Помпео добавил, что заранее не станет говорить ничего о санкциях, которые могут быть введены против нидерландских компаний из-за участия в строительстве трубопровода. Соединенные Штаты активно выступают против строительства "Северного потока-2", грозя его участникам санкциями.

Две нитки газопровода пройдут от Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Мощность "Северного потока-2" составит 55 млрд кубометров газа в год. Ранее сообщалось, что трубопровод уже построен на 52,6%.

Валентина МАЙОРОВА
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