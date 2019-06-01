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США приготовили пять видов новых санкций против "Северного потока – 2"

Фото: www.globallookpress.com
В Вашингтоне раскрыли детали ограничительных мер

Американцы прервали молчание после отказа госсекретаря Майка Помпео обсуждать затянувшееся противостояние США и России на газовом рынке.

Рестрикции коснутся компаний, которые страхуют суда, участвующие в укладке газопровода. Об этом говорится в документе на сайте конгресса. Полный текст появился только 1 июня, в конгресс же его внесли еще 14 мая. Авторами законопроекта стали американские сенаторы Тед Круз, Джин Шахин, Джон Баррасо и Том Коттон.

Под ограничительные меры могут попасть и физические, и юридические лица. Среди изобретенных американцами санкций – запрет на работу с госдолгом США либо федеральными средствами, а также отказ в выдаче экспортных лицензий регулирующими органами страны.

Провинившиеся компании не получат от финансовых организаций США кредиты и ссуды, которые в сумме составят более 10 миллионов долларов за год. Попавшим под санкции запретят проводить платежи в зоне американской юрисдикции и осуществлять сделки с собственностью. Кроме того, работников опальных компаний могут выдворить из Америки.

Пять и более санкций глава государства может ввести против "иностранных лиц", которые предоставят судам, занимающимся укладкой "Северного потока – 2", "услуги по оценке рисков, страхованию или перестрахованию", отмечается в законопроекте.

Запрет на въезд в США и заморозка активов, которые находятся в американской юрисдикции, грозят также тем, кто причастен к продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении таких судов.

Ранее в России, комментируя гневные вопли по поводу реализации проекта газопровода, отметили, что американцы предпочитают вести себя, как во времена Дикого Запада, вместо честной конкуренции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков. Российская сторона не раз указывала противникам "Северного потока – 2" на бесплодность попыток помешать его строительству. Так, накануне постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что обещанные американцами новые санкции не повлияют на реализацию проекта.

Возмущение диктатурой США в энергетической сфере выразил и один из инвесторов "Северного потока – 2". Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле призвал Европу защищать независимость своих стран.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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