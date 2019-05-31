Ограничительные меры введут без разговоров

Выступления США по поводу "Северного потока – 2", похоже, прекратились, как того требовал недавно президент Чехии Милош Земан. Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что о санкциях против участников стройки российского газопровода разговоров больше не будет. До определенного момента.

"Мы не говорим о санкциях до тех пор, пока действительно их не введем. Больше мне нечего к этому добавить",

– цитирует Помпео ТАСС.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон собирается ввести санкции против участников проекта "Северный поток – 2". По его словам, соответствующий законопроект будет "вскоре подготовлен".

Против планов США взбунтовался один из инвесторов проекта. Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле прямо обвинил Вашингтон в попытке сорвать строительство "Северного потока – 2" ради собственной выгоды. Он также призвал Европу защитить свою независимость, поскольку "кто-то хочет диктовать ей, какой энергетической политике следовать".