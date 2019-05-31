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Нечего добавить: США рассказали о будущих санкциях против "Северного потока – 2"

Фото: www.globallookpress.com
Ограничительные меры введут без разговоров

Выступления США по поводу "Северного потока – 2", похоже, прекратились, как того требовал недавно президент Чехии Милош Земан. Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил, что о санкциях против участников стройки российского газопровода разговоров больше не будет. До определенного момента.

"Мы не говорим о санкциях до тех пор, пока действительно их не введем. Больше мне нечего к этому добавить",

цитирует Помпео ТАСС.

Ранее министр энергетики США Рик Перри заявил, что Вашингтон собирается ввести санкции против участников проекта "Северный поток – 2". По его словам, соответствующий законопроект будет "вскоре подготовлен".

Против планов США взбунтовался один из инвесторов проекта. Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле прямо обвинил Вашингтон в попытке сорвать строительство "Северного потока – 2" ради собственной выгоды. Он также призвал Европу защитить свою независимость, поскольку "кто-то хочет диктовать ей, какой энергетической политике следовать".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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