Вашингтон действует лишь в своих интересах

Дмитрий Песков заявил о том, что США избегают честной конкуренции, предпочитая "вести себя как во времена Дикого Запада". Так, например, Вашингтон пытается помешать "Северному потоку – 2", используя "револьверы".

Пресс-секретарь президента России добавил, что строящийся газопровод отвечает интересам всех стран, которые экспортируют и импортируют природный газ. Проект внесет огромный вклад в энергетическую безопасность Европы, при этом, по словам Пескова, он составит "серьезную конкуренцию американским производителям и поставщикам такого вида топлива".

"Вместо честной конкуренции они предпочитают вести себя как во времена Дикого Запада. Они просто достают из кобуры револьвер со словами: "Нет! Вы, европейцы, будете закупать наш природный газ. Нас не волнует, что он как минимум на 30% дороже российского газа",

– заявил Песков в интервью SophieCo на RT.

Американцы выступают против строительства "Северного потока – 2" и собираются ввести санкции против участников проекта. Однако один из инвесторов проекта, глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле, отметил, что США пытаются таким образом увеличить продажи своего СПГ европейцам. Он также возмутился бездействием Европы против диктатуры Вашингтона. При этом постпред России при ЕС Владимир Чижов заверил, что "Северный поток – 2" будет реализован, несмотря ни на что.