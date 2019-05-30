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Инвестор "Северного потока-2" взбунтовался против американского диктата

Фото: www.globallookpress.com
Лидеров ЕС призвали защищать интересы своих стран

Брюссель не должен оставлять без внимания угрозы Вашингтона ввести санкции против участников проекта "Северный поток-2". Об этом заявил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

"Хотел бы услышать, собирается ли Европа защищать независимость своих стран, когда кто-то хочет диктовать ей, какой энергетической политике следовать", - приводит RT слова Зеле из интервью Financial Times.

По мнению австрийского бизнесмена, США всеми силами препятствуют реализации "Северного потока-2", чтобы увеличить продажи своего СПГ европейцам. Поэтому американцы, с одной стороны, пытаются представить РФ ненадежным партнером, а с другой – хотят ввести санкции против европейских компаний, которые поддерживают строительство экспортной трубы из РФ.

Фото: www.globallookpress.com

В мае министр энергетики Рик Перри, будучи в Киеве, сообщил, что Вашингтон готовит пакет ограничительных мер в отношении проекта "Северный поток – 2" и его участников.

Ранее в США назвали экспортируемый СПГ "газом свободы", которую американцы предоставляют миру.

Николай ВИКТОРОВ
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