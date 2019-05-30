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Экспорт свободы: США заставят союзников платить за свой газ

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеИнвестор "Северного потока-2" взбунтовался против американского диктата
Американцы обосновали продвижение своего СПГ на европейский рынок

Потребители газа в Европе и Азии должны быть благодарны США за возможность получать их СПГ. Ведь это не просто голубое топливо – это дух свободы. Об этом заявил замминистра энергетики Сединенных Штатов Марк Менезес.

Американский чиновник, выступая на открытии экспортного терминала Freeport в Техасе, на полном серьезе сообщил, что США прикладывают огромные усилия, чтобы "предоставить своим союзникам" доступ к "свободному газу", сообщает CNN.

При этом помощник министра энергетики США по ископаемым видам топлива Стивен Винберг пошел еще дальше: он заявил, что благодаря поставкам СПГ из США по всему миру "распространяются молекулы свободы", цитирует "Свободная пресса".

Фото: www.globallookpress.com

При этом чиновники не стали скрывать, что в финансовом плане добыча и экспорт сжиженного газа выгодны, в первую очередь, самой Америке, поскольку это означает увеличение числа рабочих мест, рост экономики страны. Иностранцы же, которых и так облагодетельствовали, должны за такую "свободу" платить без вопросов.

"Министерство энергетики делает все возможное для продвижения эффективной системы регулирования, которая позволяет молекулам свободы США экспортироваться в мир", – приводит "Царьград" слова Винберга.

Поэтому-то многократные попытки европейцев пояснить американцам, что они поддерживают российский "Северный поток-2" не из политических соображений, а потому что трубопроводный газ из РФ намного дешевле американского СПГ, в Вашингтоне не воспринимают. В их представлении, от свободы, даже навязанной, не отказываются.  

Николай ВИКТОРОВ
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