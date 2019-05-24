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Американский СПГ столкнулся с "российской угрозой"

Фото: www.globallookpress.com
Нефтяные компании из РФ атакуют новую для себя территорию

США грозят большие проблемы на европейском рынке газа из-за выхода на него конкурентов из России. "Газпром" и "Новатэк" наращивают мощности по поставкам СПГ и имеют явные преимущества перед американцами, пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Российские компании начинают свою атаку на ранее незнакомый фронт: "Новатэк" и "Газпром" наращивают свои мощности по сжижению природного газа, и, очевидно, имеют огромное преимущество перед США",

– говорится в материале.

Основное преимущество российского СПГ – себестоимость. Издание приводит данные Bloomberg, согласно которым добыча природного газа в США стоит 2,60 доллара за тонну, а в России – всего лишь 0,10 доллара. Колоссальная разница в 26 раз объясняется одним фактором.

"СПГ должен быть охлажден ниже минус 160 градусов по Цельсию. На Полярном круге затраты на энергию намного ниже, чем, например, в США", – отмечает автор.

В статье отмечается, что в феврале этого года впервые крупнейшим импортером сжиженного природного газа в Европе стал "Новатэк". Компания начала завоевывать рынок СПГ, запустив первую из трех линий "Ямала СПГ". "Газпром" также все больше полагается на экспорт СПГ: компания уже реализует проект "Сахалин-2" на Дальнем Востоке, на котором добывается 10 млн тонн ресурса. Несмотря на выход из проекта голландско-британской группой Shell, российский концерн полон решимости завершить эту работу самостоятельно.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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