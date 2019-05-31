Вашингтон своими и чужими руками пытается вставлять палки в колеса Москве, но все попытки обречены на провал

Несмотря на противодействие со стороны США, проекту "Северного потока – 2" ничего не грозит. Такое мнение выразил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Что же касается тех палок в колеса, которые своими или чужими руками пытаются вставить США – а это вполне очевидно и хорошо заметно, то, я думаю, что реализации "Северного потока – 2" это не должно помешать",

-– подчеркнул он.

Чижов также отметил и сильную заинтересованность в российском проекте со стороны ФРГ.

" В твёрдой позиции германского правительства в поддержку "Северного потока – 2" надо видеть не альтруизм и симпатии к России, а объективный экономический интерес, -– приводит слова постпреда РФ в ЕС РИА "Новости".

Ранее сообщалось о планах США ввести санкции против участников проекта "Северный поток – 2". После этого Чехия указала Вашингтону на недопустимость решать за Европу судьбу проекта. Также против американского диктата выступил и инвестор "Северного потока-2" --глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле.

Напомним,"Северный поток – 2" предназначен для поставок газа из России в ЕС напрямую, минуя территорию Украины.