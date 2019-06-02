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В Европе заявили об "угрозах" из-за "Северного потока-2"

Фото: www.globallookpress.com
Отмечается, что критика проекта спонсируется США

Строительство "Северного потока – 2" угрожает энергобезопасности Европы. С таким мнением выступили  эксперты из Венгрии, Молдавии, Румынии, Грузии и Украины.

"Чрезмерная зависимость от российских энергоносителей ставит под серьезную угрозу не только энергетическую безопасность Центральной и Восточной Европы, но и грозит подорвать более всеобъемлющую и основополагающую цель повышения качества государственного управления в регионе, что могут подтвердить многие страны – участники "Восточного партнерства, --

приводит RT текст доклада экспертов.

Они отметили, что сотрудничество с Москвой влечет серьезные риски для ЕС и необходимо всеми силами попытаться остановить проект.

В качестве одной из угроз также названа и "российская коррупция".

 "Данный проект может способствовать распространению в Европе российской коррупции, чего, по всей видимости, многие западные лидеры просто не понимают," -– считают эксперты, которые полностью "пляшут" под дудку Вашингтона. Именно США, как отметил директор Центра европейской информации Николай Топорнин, спонсируют подобные исследования, стараясь помешать реализации "Северного потока-2".

Впрочем, громкие заявления отдельных экспертов не могут повлиять на позицию ряда ведущих стран ЕС. В частности, немецкий канцлер Ангела Меркель заявила о полной поддержке "Северного потока-2".

 "В Германии, Австрии, Франции понимают, что "Северный поток – 2" выгоден для европейских потребителей. У них не так много надежных поставщиков – у Норвегии объемы меньше, чем у России, а условный американский СПГ еще неизвестно, когда будет", -– резюмировал Топорнин.

Ранее сообщалось, чтоСША приготовили пять видов новых санкций против "Северного потока – 2". В ответ в России заявили, что американцы ведут, как во времена Дикого Запада, избегая честной конкуренции.


Андрей ДОВЛАТОВ
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