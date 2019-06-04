Без голубого топлива из России Европе не обойтись

Новый российский газопровод жизненно необходим для устойчивого развития немецкой промышленности. Поэтому официальный Берлин оказывает проекту всестороннюю поддержку. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности.



Отказ от атомной и угольной энергетики "требует нового планирования в нашей энергетической политике, в нашем энергопользовании, которые мы предложим до конца года с целью обеспечить безопасность энергообеспечения", заявила политик. По ее словам, страна должна использовать природный газ в качестве основного энергоносителя.

"Поэтому я всегда выступала за то, чтобы, помимо транзита через Украину, был построен газопровод "Северный поток – 2". И здесь у нас общее мнение",

– сказала Меркель, обращаясь к залу. Ее слова приводит РИА "Новости".

Накануне было объявлено о том, что подводная часть магистрали готова уже на 57%. К сегодняшнему дню, по данным "Газпрома", уложен 1391 км газопровода.

Тем временем в США никак не могут смириться с тем, что "Северный поток – 2" будет достроен. Госсекретарь Майкл Помпео в очередной раз призвал европейские страны покончить с энергетической зависимостью от России. Он предупредил партнеров из ЕС, что в случае конфликта Москва будет оказывать давление на Брюссель, чтобы тот принимала решения в ее интересах.

Проект "Северный поток – 2" предполагает прокладку трубопровода по дну Балтийского моря. Две нитки протянутся от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Газопровод мощностью 55 млрд куб. м газа в год будет поставлять российское голубое топливо европейским потребителям.