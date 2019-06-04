"Черный список" Вашингтона не страшен Брюсселю

Ограничительные меры, которыми США угрожают компаниям, задействованным в строительстве топливной магистрали, не пугают ЕС. Не исключено, что заокеанские санкции против "Северного потока – 2" попросту не будут работать на территории европейского братства.

Так, например, произошло с американскими рестрикциями, атаковавшими Иран. В противовес им Брюссель ввел блокирующий регламент, сделав, таким образом, "пакость" Вашингтона юридически ничтожной в Евросоюзе, напомнила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

"По Ирану мы применили блокирующий регламент, который и в настоящий момент действует. Мне нечего добавить к этому",

– пояснила она, оставив войну вокруг "Северного потока – 2" без комментария, передает ТАСС.

И все же, как поступит ЕС, если будут введены санкции, доподлинно неизвестно. Официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева ответила на этот вопрос весьма уклончиво.

"ЕК находится в тесном контакте по этой проблеме с американскими партнерами, но это все, что я могу сейчас сказать",

– резюмировала она.

Российско-европейский проект – прямой конкурент Вашингтону, который своими нападками выбивает себе место под солнцем. Американцы заинтересованы в сбыте СПГ и не хотят упускать европейских потребителей.

Тем временем строительство "Северного потока – 2" продолжается. Его окончание запланировано до конца этого года.