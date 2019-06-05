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Объединившемуся с польским президентом Зеленскому ответили на угрозы остановить "Северный поток – 2"

Фото: www.globallookpress.com
В России расставили все точки над i после громких заявлений нового украинского лидера

Владимиру Зеленскому напомнили об "успехах" предшественника в борьбе с реализацией проекта газопровода.

Вместо угроз в адрес "Северного потока – 2" главе Незалежной следовало бы задуматься о судьбе украинской ГТС. Точнее, о том, как не допустить ее превращения в металлолом. Такое мнение высказал член Совфеда Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что Зе идет "проторенным путем", объединившись с поляками в попытках остановить "Северный поток – 2". "Порошенко боролся-боролся – надорвался", – написал Пушков в своем Twitter, добавив, что от стратегического значения ГТС останется "один пшик".

Напомним, накануне Зеленский подвел итоги встречи с польским президентом Анджеем Дудой в Брюсселе. Чтобы сохранить "стратегическую роль" газотранспортной системы Украины и обеспечить энергетическую "безопасность", необходимо противодействовать реализации "Северного потока – 2", отметил украинский лидер на брифинге, пишет URA.RU.

Трансляцию вел телеканал Newsone. Вещая перед камерами, Зе не устоял перед соблазном повторить мантру о российской "агрессии".

"Мы имеем общее понимание глубины угроз, которые несет для всей Европы Россия, и вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единственным и солидарным с Украиной в борьбе против агрессии",

– заявил он.

Практически то же самое на переговорах с польским коллегой говорил и предшественник Зеленского Петр Порошенко. "Шоколадный король" называл "Северный поток – 2" политическим проектом, угрожающим странам ЕС, напоминает "ФедералПресс".

Слова новоиспеченного президента Незалежной бурно обсуждают в Сети. Часть пользователей выразили уверенность, что, вдоволь пообщавшись с европейскими "друзьями", Зеленский так или иначе будет вынужден просить поддержки у Москвы (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Накатается по европам и приползёт в Кремль..." "Украину надо лечить от страшного вируса русофобии", "Их результат не интересует, процесс борьбы показывать нужно , а тем временем решать свои дела", "И это хорошо. Нема ГТС– нема проблем...."

– высказались комментаторы.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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