Словакию позвали в "Северный поток – 2"

Благодаря проекту страна не будет зависеть от поставок газа по украинскому маршруту

Братислава должна изыскать возможность присоединиться к международным газовым проектам "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Такое мнение высказал премьер-министр России Дмитрий Медведев.



"Нам нужно найти состыковки и взаимовыгодные пункты сотрудничества по поводу подключения Словакии к газопроводу Nord Stream 2, как, собственно, и к "Турецкому потоку",

– заявил глава правительства после переговоров со словацким премьер-министром Петером Пеллегрини.

По словам Медведева, такое обсуждение между чиновниками двух стран уже ведется. "Мы приглашаем еще раз наших друзей и партнеров из Словакии в этом участвовать", – приводит слова политика ТАСС.

Медведев пояснил, что словацкая инфраструктура может быть использована в проектах. Братислава готова предоставить свои подземные хранилища газа для сырья, поставляемого по будущему газопроводу "Северный поток – 2". Эти резервуары являются самыми большими в Европе, и "Газпром" очень часто прибегает к их использованию. Словацкой стороне это будет выгодно, поскольку новая труба позволит заполнить газохранилища дополнительными объемами газа.

В начале мая президент США Дональд Трамп и Петер Пеллегрини выступили против проекта "Северный поток – 2". Такое заявление они сделали по итогам переговоров в Вашингтоне.

Российская сторона предлагает европейским странам не идти на поводу у американцев, а иметь собственное мнение о "Северном потоке – 2". Этот проект ежегодно будет давать ЕС 55 млрд кубометров топлива, что позитивно отразится на экономике всего объединения в целом.