Россия предостерегла западные страны от необдуманных шагов

Вопрос о судьбе российского газопровода должен решаться исключительно с деловой точки зрения. Стремление стран Запада увязывать реализацию проекта с политическими вопросами приводит к ненужным проволочкам в строительстве. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.



В телевизионном интервью дипломату задали вопрос, способна ли наша страна решить вопрос о "Северном потоке – 2" в свою пользу за счет бизнеса. В ответной реплике Чижов обратил внимание на формулировку вопроса.

"С помощью бизнеса да, за счет бизнеса нет. Потому что вопрос о "Северном потоке-2" предельно политизирован нашими оппонентами. Хотя изначально это действительно коммерческий проект",

– приводит слова постпреда РИА "Новости".

Дипломат обвинил власти Дании в том, что они "затягивают решение вопроса о маршруте через свою эксклюзивную экономическую зону". По его мнению, в действиях Копенгагена не просматривается экономических интересов, "а только сугубо политические, во многом внутриполитические, потому что у них на днях очередные выборы прошли".

В политизации энергетической сферы страны Запада упрекнул и глава "Роснефти" Игорь Сечин. По его словам, США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок.

"Устраняя конкурентов, США развивают собственную инфраструктуру и наращивают экспортный потенциал", – сказал Сечин, выступая на энергетической панели Петербургского международного экономического форума. Его слова приводит РИА ФАН.

Стремясь задавить "Северный поток – 2", Вашингтон расчищает пространство для поставок в Европу собственного сжиженного природного газа. В ближайшие годы американцы надеются нарастить объемы экспорта топлива, которое они называют "газом свободы".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году.